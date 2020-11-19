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محافظات

جامعة طنطا تشارك في قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بأسوان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:46 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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‏شارك نائبا رئيس جامعة طنطا الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، اليوم، في قمة مصر الدولية لريادة الأعمال التي تستضيفها محافظة أسوان، بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى حضور لفيف من رواد الأعمال والخبراء والشباب ورجال الأعمال.

تقام قمة مصر الدولية لريادة الأعمال في أسوان لمدة 3 أيام في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الحالي، تحت عنوان: "آفاق جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة". ‏

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه من المقرر إلقاء كلمة جامعة طنطا غدًا الجمعة، واستعراض تجربة جامعة طنطا ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث في مجال الابتكارات وريادة الأعمال خلال فعاليات القمة، إلى جانب إلقاء محاضرة حول المهارات المستقبلية في مجال تنمية ريادة الأعمال.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات، إلى أن إدارة الجامعة لا تألو جهدا في إعطاء الحافز للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمواكبة التطورات على مختلف الاصعدة، وتشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة فى ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة في وباء كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على المشاركة الفعالة فى قمة مصر الدولية ودعمها من خلال رواد الأعمال من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أنه سيلقى محاضرة غدًا الجمعة بعنوان "مهارات تطوير الأعمال التجارية" ضمن فاعليات القمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، أن دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يأتى على رأس أولويات أجندة جامعة طنطا بما يضمن لهم المنافسة والتواجد الفعلي على المستوى المحلي والإقليمي.

ضم وفد جامعة طنطا الدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور عبد الفتاح زلط ‏مدير مركز￼ المشروعات والابتكارات، والدكتور رمضان معن مدير مركز نقل وتسويق التكنولوجيا.

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