رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: تعاون مع «الاتصالات» لدعم التحول الرقمي بالقوى العاملة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:46 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا بديوان عام الوزارة، مع رؤساء الإدارات المركزية ومستشاري مركز المعلومات، بحضور مسئولي نظم التحكم الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التعاون المثمر بين وزارات الدولة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدراسة كيفية تنفيذ ميكنة عمليات وزارة القوى العاملة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المكلفة من قبل الحكومة بإدارة ودعم نظم التحول الرقمي.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور ووجه بضرورة الإلتزام بمواكبة التحول الرقمي إلزامًا بالاستراتيجات التي تنتهجها الدولة المصرية في الوقت الحالي للوصول إلى منظومة إلكترونية تتيح توفير كافة الخدمات المقدمة من الوزارة في صورة رقمية توفر للمواطنين وقت وتكلفة وجهد التواصل من خلال المكاتب للحصول على الخدمة المطلوبة.

وتم التوافق على ضرورة أن يشمل بروتوكول التعاون تصميم وإعداد صفحة (بوابة) للوزارة على شبكة الإنترنت للتواصل مع المواطنين، وإعداد برنامج تدريبي لموظفي الوزارة لرفع كفاءتهم في إطار استخدام النظم الرقمية الحديثة، وإعداد ثلاث خدمات تمثل المرحلة الأولى لرقمنة التواصل مع المواطنين من خلال منصة مصر الرقمية هي، استخراج كعب العمل، وإستخراج تصاريح عمل الأجانب، والعمالة غير المنتظمة، وإعداد منصة للتدريب المهني للتعليم عن بعد.

ووجه الوزير، بمراعاة أن تكون كافة الأعمال على قاعدة بيانات متكاملة تتيح لمتخذ القرار الاستفادة منها في متطلبات الأعمال الأخرى مع وجود شاشة لمتابعة الأعمال لمكتب الوزير ورؤساء الإدارات المركزية لضمان متابعة سير العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

«سفاح الجيزة» يشرح تنفيذ جريمته وسط حراسة مشددة بالإسكندرية

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت ٦.. «الست اللي بتنور والرجل اللي بيطفي»
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
المزيد

الثقافة

«مذكرات طبيب نفسي» لرامي السريالي على منصة كتبنا

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون