23975 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت بولندا اليوم الخميس أنها سجلت 23975 اصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى أكثر من 796 ألف حالة.وقالت وزارة الصحة البولندية بموقعها الإلكتروني إنه تم أيضا تسجيل 637 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد ضحايا الجائحة إلى 12088 حالة لافتة إلى إجراء أكثر من خمسة ملايين اختبار للكشف عن كورونا حتى الآن.وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 50 بالمئة في وقت تتسارع فيه حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية مع دخول فصل الشتاء.