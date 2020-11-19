4512 إصابة جديدة بكورونا في المجر

أعلنت وزارة الصحة المجرية تسجيل 4512 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المسجلة إلى أكثر من 161 ألف إصابة.وأشارت إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 3472 حالة بعد تسجيل 92 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 50 بالمئة في وقت تتسارع فيه حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية مع دخول فصل الشتاء.