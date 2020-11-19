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مصر

تقديم الخدمة الطبية لـ64.5 ألف مواطن بالمجان خلال 15 يومًا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:49 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ64 ألفًا و590 مواطنًا من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 493 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و903 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 14 ألفًا و468 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى أنه تم تحويل 749 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و302 مواطن بمحافظة أسوان، و3 آلاف و317 مواطنًا بأسيوط، و3 آلاف و704 مواطنين بالإسكندرية، و959 مواطنًا بالاسماعيلية، و385 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و937 مواطنًا بالبحيرة، و4 آلاف و494 مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و139 مواطنًا بالدقهلية، و505 مواطنين بالسويس، و2726 مواطنًا بالشرقية، و445 مواطنًا بالغربية.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ2439 مواطنًا بالفيوم، و5 آلاف و237 مواطنًا بالقاهرة، و2203 مواطنين بالقليوبية، و2671 مواطنًا بالمنوفية، و3 آلاف و68 مواطنًا بالمنيا، و1202 مواطن بالوادي الجديد، و2612 مواطنًا ببني سويف، و515 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 آلاف و272 مواطنًا بدمياط، و3 آلاف و75 مواطنًا بسوهاج، و2126 مواطنًا بقنا، و3 آلاف و187 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 1070 مواطنًا بمطروح.

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