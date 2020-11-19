محافظ الغربية يفتتح مسجدًا بقطور بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، بافتتاح مسجد التقوى، بقرية العتوة البحرية، بمركز قطور، حيث أدى المحافظ والوفد الموافق له صلاة الظهر بالمسجد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية وأهالي القرية، إعلانًا عن افتتاحه الرسمي لاستقبال المصلين.ثم استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من الشيخ السيد عبدالمجيد، مدير مديرية الأوقاف بالغربية، الذي أوضح أن المسجد تم إنشاؤه على مساحة ٨٠٠ متر خلال عام بتكلفة ٦ ملايين جنيه، وبه دور مخصص لمصلى السيدات.وأهدت مديرية الأوقاف، المصحف الشريف، للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم بالحضور لافتتاح المسجد الذي كان ينتظره أهالي القرية.