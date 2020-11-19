آدم ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـ«فى حدا»

استطاع المطرب اللبناني آدم أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور طرح أحدث أغنياته بعنوان «في حدا» على طريقة الفيديو كليب، حيث تخطت 200 ألف مشاهدة وانضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة من طرحها.الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع وميكس وماسترينج عمر صباغ، والكليب من إخراج بهاء خداج، ويقول مطلع الأغنية: "في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننسا لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا إحساس أقوى منا عم يتحكم فينا".يشار إلى أن آخر أعمال آدم أغنية "بصمة حدا"، وهي شارة مسلسل "طبق الأصل"، من كلمات محمود إدريس، ألحان رضوان نصري، وحققت هي الأخرى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية.