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الثقافة

«العين صابتني ورب العرش نجاني».. مفردات «الحسد» بالحارة المصرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:37 م
- العين صابتنى ورب
- العين صابتنى ورب العرش نجانى.
يسرى أبو القاسم يكتب
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المصريون مبدعون بطبيعتهم، من هذا الإبداع تلك العبارات التى يلصقونها على خلفيات السيارات الأجرة، والتى تتطور بتطور الزمن وتختلف باختلاف الأمكنة والثقافات فى هذه السطور سوف نتناول بعض العبارات القديمة التى كنا نراها ونحن صغار على زجاج خلفية السيارات النقل والأجرة.

- العين صابتنى ورب العرش نجانى.

هي واحدة من أكثر العبارات شيوعا على خلفية السيارات الأجرة والنقل، تطبعها المطابع ويقوم التجار بتوزيعها فى مواقف السيارات الأجرة هى وغيرها إلا أنها ربما تكون الأقدم والأشهر، لدرجة أن البعض يعتقد بالخطأ أنها حديث شريف، وهى عبارة تتحدث عن الحسد، وحين نتطرق إلى بعض العبارات سنجد أن فكرة الحسد موجودة بامتياز وأن المقصود من هذه العبارات هو مقاومة الحسد.

- يا ناس يا شر كفايه قر.

القر فى العامية المصرية هو الحقد والحسد، وهذه العبارة تخاطب الحاقدين والحاسدين للسيارة وصاحبها بأن يكفوا عن بغضهم وحقدهم وحسدهم.

- متبصليش بعين ردية بص للي مدفوع فيا.

عبارة لطيفة تجدها أيضا على خلفية السيارات النقل والأجرة. وهى أيضا تهدف إلى دفع الحسد وكأن السيارة تنطق فتطلب من الحاسد ألا ينظر لها بعين حاقدة بل ينظر إلى ما أنفق فيها.

كما أن هناك عبارات متنوعة بعضها من آيات القرآن الكريم. " من شر حاسد إذا حسد ". وبعضها أدعية مثل "اكفينا شر العين" وبعضها من الأمثال "العين فلقت الحجر". "محروسة من العين ".

كما يضع السائقون كفا أزرق على خلفية السيارات إشارة إلى أن رقم خمسة يمنع الحسد وهذا له معنى موضوع آخر. كما يضع سائقى الأجرة والنقل خرزة زرقاء فى سقف السيارة، ومن المضحك أن بعض السائقين يضعون فردة حذاء فى خلفية السيارة حتى تلفت نظر الحاسد فلا يلتفت إلى السيارة. وكأن الحاسد لا يستحق النظر إلى السيارة بل هو يستحق النظر إلى فردة "شبشب" قديم ومن المضحك أن السائقين يختارون الفردة الشمال وهو اعتقاد أو موروث شعبى داخل الحارة المصرية.

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