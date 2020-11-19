استخراج 1500 شهادة قياس مستوى مهارة وترخيص مزاولة الحرفة بالمنوفية

قال علي حامد وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت 1500 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي.وأضاف أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1175 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 128 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وتم إنذار 291 منشأة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 408 منشآت وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضرًا، وتم إعطاء مهلة قانونية لـ334 منشأة، والتفتيش على 54 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضح وكيل المديرية، أنه تم تلقي 227 شكوى فردية، تم تسوية 15 منها وديًا، و68 شكوى أحيلت للقضاء، وتم حفظ 40 شكوى، وتبقت 5 شكاوي مازالت تحت البحث.وأضاف، أنه تم عقد 4 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلا عن 18 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل.