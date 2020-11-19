هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تتعاون فيها مع الموزع الموسيقي سليمان دميان، وتتكتم هيفاء على تفاصيل الأغنية لتكون مفاجأة للجمهور مع مطلع العام الجديد.ودخلت هيفاء وهبي معسكرًا مغلقًا للانتهاء من كافة أعمالها الغنائية المؤجلة بسبب انشغالها بمسلسل "أسود فاتح"، وتأمل هيفاء الانتهاء من كافة ارتباطاتها الفنية خلال هذه الفترة، وقبل اشتداد الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تتواجد بشكل يومي داخل الاستديو لمدة 12 ساعة للانتهاء من تسجيل الأغاني.يذكر أن هيفاء وهبي قامت ببطولة مسلسل "أسود فاتح"، الذي شاركها في البطولة أحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا وصبري فواز وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج كريم العدل.