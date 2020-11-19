ضبط 1296 قضية تموين خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات عن ضبط (1296) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (5 أطنان مقطعات دواجن) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن - كائن بمحافظة الشرقية).ونجحت الجهود في ضبط ( 5 أطنان دقيق بلدي مدعم استخراج 82% مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق) بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف – كائن بمحافظة كفر الشيخ)، قام المذكور بتجميعه دون وجه حق بغرض التدوير وإعادة تعبئته كدقيق فاخر، قدرت قيمتها بـ(27.250 جنيه) و(1 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتمكنت الجهود من ضبط (6.76 طن عصائر فواكه معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج العصائر بدون ترخيص – كائن بمحافظة الإسكندرية).وأسفرت الجهود عن ضبط (6 أطنان مكرونة – ملح طعام مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية)، وضبط (3.77 طن سكر حر، مسلى، سمسم مجهولة المصدر، عدد 600 عبوة حلاوة طحينية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية).وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة... بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية بدون ترخيص – كائن بمحافظة المنوفية).وأسفرت الجهود عن ضبط (4.2 طن منظفات صناعية - صابون سائل - مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.وذلك بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص كائن بمحافظة الشرقية)، وضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة)، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره ( 1.144.034جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب في منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.وتمكنت الجهود من ضبط ( 3.2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة... بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – كائن بمحافظة الشرقية).وأسفرت الجهود عن ضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقيامه بالترويج لأدوية خاصة بعلاج مرض السرطان مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة مقابل مبلغ مالي قدره (60 ألف جنيه ) للعبوة الواحدة.. وضبط بحوزته (عدد 3 عبوات من العقار المشار إليه).كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط عدد (103) قضايا بإجمالي مضبوطات (152847عبوة سجائر).