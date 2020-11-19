القوى العاملة: تعيين 1955 شابًا بالمنوفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية قامت بتعيين 1955 شابًا، من بينهم 30 من ذوي القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5523 شابا باحثًا عن العمل.وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 44 ألف جنيه لـ16 عاملًا، منها 18 ألف جنيه منح مولود لـ9 عمال، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه.