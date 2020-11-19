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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد رحيله.. محطات فى حياة فايق عزب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:45 م
فايق عزب
فايق عزب
نوران إمام
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنان فايق عزب عن عمر ناهز الـ77 عامًا، وتم دفنه في مقابر العائلة بالإسماعيلية بعد صلاة الظهر مباشرة، تاركًا خلفه المئات من الأعمال الفنية الخالدة في وجدان المشاهد.

وكان الفنان قد أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى عقب سقوطه على رقبته والتي تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلًا لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط ليدخل الفنان على إثرها المستشفى ويرقد بها لمدة شهر، وأجرى العديد من التحاليل منها تحليل لفيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وكانت أولى خطوات "فايق" نحو عالم الفن عندما عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.

ليبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية، ومنها: "وطلع البدر، هجرة النور، هرقل في الحظيرة، مرة واحد صاحبنا، مشكلة خاصة جدا" وغيرها وكانت بداية أعماله السينمائية هو"مدينة الصمت".

وكان أشهر الأدوار التي قدمها فايق العزب دوره في فيلم "غبي منه فيه" ودور "مصيلحي" بمسلسل "سلسال الدم" كما قدم فايق العديد من المسرحيات: "معروف الإسكافي، الزير سالم، رجل في القلعة، أنا والنظام وهواك".

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