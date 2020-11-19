رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:20 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبى والذي صدر قرار بتوليه منصب قائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، إن المجلس الأعلى للجامعات لم يعتمد نتيجة انتخابات مجمع اللغة العربية التي أجريت مؤخرًا لعدم قانونيتها وفوز أحد الأشخاص الذين ينتمون لجماعة الإخوان والمعروف عنه وقوفه على منصات رابعة العدوية.

وأضاف فضل لـ «الدستور»، أن قرار تعيينه قائمًا بأعمال رئيس المجمع، جاء كما يحدث في المؤسسات الكبيرة مثل الجامعات لحين إجراءات انتخابات صحيحة وتعديل بعض قوانين المجمع، واتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لأداء المجمع لرسالته، خاصة أنه تحول إلى مؤسسة شبه دينية، وسيتم إعادته مرة أخرى إلى طبعة المدني.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن الكرسي الذي جلس عليه طه حسين يحتله أحد رجال رابعة العدوية، مؤكدًا أن المجمع يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لابد من القيام بها، لتمكين المجمع من أداء وظيفته في الحفاظ على اللغة وتطويرها والحفاظ على الهوية القومية، وتحديث أدواته لكي يواكب الثورة الرقمية، وتعميق فاعليته في المجتمع، لأن الملاحظ عليه في العقود الأخيرة أن صلته بالمجتمع العملي والثقافي والأدبي ضعيفة.

وأوضح أن المجمع كان منبرًا لكبار الأدباء مثل العقاد وطه حسين وغيرهم من كبار المبدعين، وأصبح الآن يخلوا منهم، وهذا قصور فادح لابد من تداركه.

وأكمل: "المجمع صاغ قانون لحماية اللغة العربية، وتحديث وسائل تدريسها في المناهج وتعميق صلتها بالمجتمع عن طريق الإعلام وهذا بحاجة إلى تغيير حقيقي وهناك مشروعات كثيرة، تقدمت بها إلى المجمع في بداية عضويتي به، ولم تنفذ، فآن الأوان لوضعها موضع التنفيذ، وأهم هذه المشروعات كمية المصطلحات العلمية الضخمة التي ينتجها المجمع سنويا لم تكن تجد صدى لها بين المتخصصين في الفروع المعرفية المختلفة، فلابد من توظيفها في الحياة العامة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بتولي الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، منصب قائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه انتخابات منصب رئيس مجمع اللغة العربية.

موضوعات متعلقة

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وفاة الفنان فايق عزب

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

«الوزراء» عن غلق المساجد بسبب كورونا: «إجراء استباقي»

الصور

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

لقاح «أسترازينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا