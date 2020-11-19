صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

قال الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبى والذي صدر قرار بتوليه منصب قائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، إن المجلس الأعلى للجامعات لم يعتمد نتيجة انتخابات مجمع اللغة العربية التي أجريت مؤخرًا لعدم قانونيتها وفوز أحد الأشخاص الذين ينتمون لجماعة الإخوان والمعروف عنه وقوفه على منصات رابعة العدوية.وأضاف فضل لـ «الدستور»، أن قرار تعيينه قائمًا بأعمال رئيس المجمع، جاء كما يحدث في المؤسسات الكبيرة مثل الجامعات لحين إجراءات انتخابات صحيحة وتعديل بعض قوانين المجمع، واتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لأداء المجمع لرسالته، خاصة أنه تحول إلى مؤسسة شبه دينية، وسيتم إعادته مرة أخرى إلى طبعة المدني.وأشار إلى أنه من غير المعقول أن الكرسي الذي جلس عليه طه حسين يحتله أحد رجال رابعة العدوية، مؤكدًا أن المجمع يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لابد من القيام بها، لتمكين المجمع من أداء وظيفته في الحفاظ على اللغة وتطويرها والحفاظ على الهوية القومية، وتحديث أدواته لكي يواكب الثورة الرقمية، وتعميق فاعليته في المجتمع، لأن الملاحظ عليه في العقود الأخيرة أن صلته بالمجتمع العملي والثقافي والأدبي ضعيفة.وأوضح أن المجمع كان منبرًا لكبار الأدباء مثل العقاد وطه حسين وغيرهم من كبار المبدعين، وأصبح الآن يخلوا منهم، وهذا قصور فادح لابد من تداركه.وأكمل: "المجمع صاغ قانون لحماية اللغة العربية، وتحديث وسائل تدريسها في المناهج وتعميق صلتها بالمجتمع عن طريق الإعلام وهذا بحاجة إلى تغيير حقيقي وهناك مشروعات كثيرة، تقدمت بها إلى المجمع في بداية عضويتي به، ولم تنفذ، فآن الأوان لوضعها موضع التنفيذ، وأهم هذه المشروعات كمية المصطلحات العلمية الضخمة التي ينتجها المجمع سنويا لم تكن تجد صدى لها بين المتخصصين في الفروع المعرفية المختلفة، فلابد من توظيفها في الحياة العامة.وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بتولي الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، منصب قائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه انتخابات منصب رئيس مجمع اللغة العربية.