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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

صرف 70% من «تموين نوفمبر»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:44 م
صرف تموين
صرف تموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات شهر نوفمبر الجارى حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا أشار إلى أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهرى على البطاقات التموينية التى تتضمن 3 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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