الصحة العالمية: الفترة المقبلة صعبة وأقسى من الأشهر الماضية بسبب كورونا

أكد أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الـ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الآن منظمة الصحة العالمية، عبر الفيديوكونفرانس، حول التطورات الأخيرة ومستجدات جائحة كورونا (كوفيد- 19)، يشارك فيه 3 وزراء للصحة من ثلاثة بلدان، هي تونس والبحرين وباكستان، مع المدير الإقليمي للمنظمة.يشارك في المؤتمر فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، والدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.