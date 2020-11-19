تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة

حالة من الطقس السيئ يشهدها عدد كبير من محافظات الجمهورية في الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس استمرارًا ليوم السبت القادم، فيما نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس في الفترة القادمة، ونشرته على كافة الجهات المعنية، موضحة أن شهر نوفمبر تكون حالة الطقس فيه غير مستقرة، وذلك نظرًا لأنه يفصلنا شهر على بداية فصل الشتاء.تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي بدوره شرح خريطة الأمطار والسيول بالفترة القادمة، موضحًا أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات مناخية قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد.قال "شاهين" إن بداية من الخميس اليوم الموافق 19 نوفمبر ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى السبت المقبل، وأن هذه الموجة من عدم الاستقرار تبدأ بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية في البلاد، وهي محافظات مطروح والسلوم والإسكندرية، وتمتد لتشمل الدلتا ورشيد وبورسعيد وبلطيم، لكن الأمطار ستكون هناك متوسطة كما لن تشهد محافظة القاهرة سقوط أمطار اليوم الخميس.وتابع "شاهين" أن غدًا الجمعة، متوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى رفح وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، وستكون شدة الأمطار متوسطة على حلايب وشلاتين خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، مضيفًا أنه من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتصل إلى محافظات الوجه البحري، متوقعة وصولها إلى القاهرة ولكن بشكل من خفيف إلى متوسط، مؤكدًا أنه سيصاحب تلك الأمطار رياح مما سيزيد شعور بانخفاض في درجات الحرارة.وأكد "شاهين" أن يوم السبت المقبل، سيشهد أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خلال الـ 3 أيام تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 23 و24، السواحل الشمالية 21 - 22، جنوب سيناء 26-27، شمال الصعيد 24-25، جنوب الصعيد 25-26 كما أوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش.وأكد "شاهين"، أن حالة الطقس تبدأ في التحسن بداية من يوم الأحد على معظم الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية، مقدمًا نصيحة لكافة المواطنين بعدم الخروج أثناء موجة الطقس السيئ إلا عند الضرورة ومن المفضل عدم السير على الطرق السريعة.