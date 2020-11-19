برواتب تصل لـ3900 جنيه.. القوى العاملة توفر 4700 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4700 فرصة عمل، منها 1398 لم يتم استيفاؤها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3900 جنيه فى بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 41 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي وديسمبر 2020.وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.وكشف سعفان، عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل عدد 1136 مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى وراتب يصل لـ 3900 جنيه، و808 أفراد أمن براتب يصل لـ3 آلاف جنيه، و25 مشرف أمن، و700 عامل إنتاج منهم 101 فرصة لذوي القدرات الخاصة، و393 عامل خياطة، و124 مساعد خياط، و129 عامل ماكينة، و20 عامل تجهيز، وعامل مقصدار، و185 بائعًا، و400 عضو فريق، و120 عامل جودة، و42 عامل تعبئة، و70 عامل مخازن، و20 مراقب كاميرات، و30 مشرف قسم، و20 موظفي خدمة عملاء، و20 عامل نظافة، و67 شيف طباخ، و5 طباخ عربي، و5 مساعد طباخ عربي، و10 شيف حلواني، و15 خباز، و5 مساعد خباز و10 عامل بوفيه، و23 جزار، و20 سماك، و10 مساعد سماك، و31 سائق درجة أولى وثانية و4 سائقين نقل ثقيل.كما تشمل الفرص كاشير، مشرف كاشير، وكهربائي، وسباك، ونجار، وخطاط ونقاش، ومشرف بيع، وموظفي استقبال، وفني طباعة أوفست، وعامل تصنيع أعلاف، وعمال صيانة، ومدرسين لغة عربية، و4 مدرسين تأسيس، و4 مدرسين رياض أطفال، و3 موظف إداري، و5 مدرسين حاسب آلي، و4 مدرسين رياضيات، و5 مدرسين لغة إنجليزية، و3 مدرسين علوم، ومدرسين نشاط مسرحي، و4 مشرفين بإحدي المدارس الخاصة برواتب مجزية، و3 محاسبين، و7 مدخل بيانات، و5 فني دعم تكنولوجيا ومعلومات، يشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس نظم معلومات، و10 مديري مبيعات، و40 إخصائي تمويل، و25 مسئول ائتمان، ومهندس إنتاج، و3 كيميائي تحاليل، وعمال مكبس ولوحات.وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: