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تقارير ومتابعات

مغردون فى عيد ميلاد الرئيس: «رجل دولة من الطراز الأول»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:38 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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يصادف اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي احتفل به رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال عد إنجازات الرئيس خلال الست سنوات التي تقلد فيها حكم البلاد والتذكير بها.

وغرد المواطنون، مهنئين الرئيس السيسي بعيد ميلاده، وتعددت التغريدات تحت هاشتاج «عيد ميلاد السيسي حبيبنا».

يقول عامر عبدالمقصود أحد المغردين: «رجل هدفه تقدم وزعامة مصر.. رجل دولة من الطراز الأول، أثبت أنه صاحب إنجازات وطنية وقومية»، بينما قال مغرد آخر من السعودية»: «استطاع هذا البطل العربي إيقاف تركيا فى ليبيا، ثم أوقف استهتار إثيوبيا بدون إرقاء دماء.. من أهل السعودية حبينا نقدم لك التهنئة».

بينما قالت أسماء حسن مغردة أخرى: «نحن نفتخر ونعتز ونتشرف بانتمائنا لوطن يقوده بطل اسمه المشير عبدالفتاح السيسي.. ربنا يعينك وينصرك على أعداء الوطن»، وقال مغرد آخر: «خلص مصر من الجماعة الإرهابية وتجار الدين أتباع حسن البنا وسيد قطب.. تعاون مع الشعب المصري الذي لا ينسي له هذا الجميل وسيظل إلى آخر العمر واقفًا بجواره ومعه».

جدير بالذكر أنه تحت هاشتاج "عيد ميلاد السيسي حبيبنا"، احتفل آلاف المصريين بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأظهر المواطنون من خلاله، حبهم له، ودعمهم المتواصل، من خلال نشر عدد من الصور له، والحديث عن مواقفه القوية في حل العديد من الأزمات.

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