السيد غنيم عميدًا لمعهد الخدمة الاجتماعية فى الإسكندرية

قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، انتداب الدكتور السيد رشاد غنيم، أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عميدًا لمعهد الخدمة الاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي، وذلك بالقرار الوزاري رقم 5367 لعام 2020.والدكتور السيد رشاد غنيم، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإسكندرية، وكان رئيس مجلس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الإسكندرية من 2011 وحتى 2017، وعمل بجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 سنوات (إعارة) من 1997 وحتى 2003، كما شغل منصب مستشارًا لمشروع الأنشطة الإنتاجية التابع لوزارة الزراعة، 1995، وكان رئيس مجلس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة بيروت العربية منذ 2007-2008 وحتى 2010-2011.ويعد معهد الخدمة الاجتماعية من المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، ويقع بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.