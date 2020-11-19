مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن القضاء على قوائم الانتظار في مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي، والذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها في تقديم خدمة طبية وصحية وفق أحدث النظم الطبية فى شتى التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا والعمل على تطويرها، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى المترددين من أبنائنا الأطفال، وتحسين الخدمة الصحية لجميع المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن مستشفى الأطفال الجامعي كانت تتراوح قوائم انتظار المرضى به أكثر من 150 طفلًا في انتظار عمل مناظير قناة هضمية وتشخيصية وعلاجية، والتي كان من المقرر الانتهاء منها آخر يناير 2021، وتم القضاء عليها بداية من يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري.وأشار الدكتور عماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، إلى أنه تمت زيادة أيام العمل الإضافية ابتداء من الأول من أكتوبر السابق، وذلك لتكثيف العمل داخل قطاعات المستشفى وزيادة أيام وساعات عمل غرف العمليات لإجراء أكبر عدد من الحالات يوميًا، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نجلاء أبوفدان، رئيس وحدة القناة الهضمية والكبد بالمستشفى، والدكتور هاني المربع، رئيس قسم التخدير، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في العناية المتوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 أسرة، وقد تم تجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية، مع توفير ما يلزم من المعدات والأدوات الطبية والتي بدورها ساعدت في سرعة وسيولة العمل والقضاء على قوائم الانتظار.