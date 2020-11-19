رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:27 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن القضاء على قوائم الانتظار في مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي، والذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها في تقديم خدمة طبية وصحية وفق أحدث النظم الطبية فى شتى التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا والعمل على تطويرها، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى المترددين من أبنائنا الأطفال، وتحسين الخدمة الصحية لجميع المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن مستشفى الأطفال الجامعي كانت تتراوح قوائم انتظار المرضى به أكثر من 150 طفلًا في انتظار عمل مناظير قناة هضمية وتشخيصية وعلاجية، والتي كان من المقرر الانتهاء منها آخر يناير 2021، وتم القضاء عليها بداية من يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري. 

وأشار الدكتور عماد الدالي، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، إلى أنه تمت زيادة أيام العمل الإضافية ابتداء من الأول من أكتوبر السابق، وذلك لتكثيف العمل داخل قطاعات المستشفى وزيادة أيام وساعات عمل غرف العمليات لإجراء أكبر عدد من الحالات يوميًا، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نجلاء أبوفدان، رئيس وحدة القناة الهضمية والكبد بالمستشفى، والدكتور هاني المربع، رئيس قسم التخدير، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في العناية المتوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 أسرة، وقد تم تجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية، مع توفير ما يلزم من المعدات والأدوات الطبية والتي بدورها ساعدت في سرعة وسيولة العمل والقضاء على قوائم الانتظار.  

موضوعات متعلقة

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

«الوزراء» عن غلق المساجد بسبب كورونا: «إجراء استباقي»

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

الصور

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

لقاح «أسترازينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا