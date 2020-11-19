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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكهرباء»: 492 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية بتوشكى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:19 م
الكهرباء
الكهرباء
أ.ش.أ
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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مدكور للمشروعات، صباح اليوم الخميس، عقدين لتأمين لتغذية الكهربائية بتوشكى بتكلفة إجمالية تبلغ 492 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن العقد الأول يتضمن إنشاء محطة محولات توشكى (3) جهد 2206622 ك.ف سعة (2×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ، 40 م.ف.أ.وقطع الغيار والعدد الخاصة وأجهزة اختبار، وتبلغ القيمة المتعاقد عليها نحو 367 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى نحو (10) أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9 11 2020.

وأوضحت الوزارة أن العقد الثانى يتضمن تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (3) عن طريق فتح الدائرة السد العالى توشكى (2) (دخ) و(ميديكوم توشكى 2) دخ على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ حوالى 2×25 كم، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 125 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى نحو (4) أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

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