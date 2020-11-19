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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سجينين هربا من قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:22 م
ضبط سجينين
ضبط سجينين
ندى حمدي
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ألقت قوات الأمن القبض على مسجونين بعد أن تمكنا من الهرب من حجز قسم شرطة باب شرق في الإسكندرية، بعدما غافلا قوة الشرطة المكلفة بحراسة وتأمين غرفة الحجز بالقسم.

وتلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بهروب اثنين من المسجلين خطرًا من الأحداث، والمحكوم عليهما في قضايا جنائية.

وجرى تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية بالمديرية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، وتبين أن الهاربين "حدثان"، وتمكنا من الهروب من داخل غرفة حجز الأحداث صادر ضدهما أحكام جنائية بالحبس في قضايا جنائية.

وبتتبع المذكورين وتجميع المعلومات حول أسرتيهما، تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد مكان اختبائهما بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة؛ تم استهدافهما وضبطهما.

وحرر محضر بواقعة الضبط، وجارٍ ترحيلهما إلى مديرية أمن الإسكندرية؛ لعرضهما على النيابة العامة لتباشر معهما التحقيقات.

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