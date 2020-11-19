محافظ المنوفية: رفع 18 ألفًا و510 أطنان قمامة خلال أسبوع

قال محافظ المنوفية، إبراهيم أبوليمون، إنه تم رفع 18 ألفًا و510 أطنان تراكمات قمامة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الجاري، مشددًا على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة لرفع كل التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدن، مع ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى النظافة بجميع قرى المحافظة، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد كل الطرق الترابية بالشوارع الرئيسية والجانبية ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.وأوضح المحافظ أنه جرى رفع 960 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و1500 طن بحي غرب شبين الكوم، و1685 طنًا بمركز شبين الكوم، و1750 طنًا بمركز ومدينة أشمون، و2400 طن بمركز ومدينة منوف، و1550 طنًا بمركز ومدينة الباجور، و1870 طنًا بمركز ومدينة قويسنا، و1585 طنًا بمركز ومدينة بركة السبع، و2625 طنًا بمركز ومدينة تلا، و1455 طنًا بمركز ومدينة الشهداء، و575 طنًا بمدينة سرس الليان، و555 طنًا بمركز ومدينة السادات.