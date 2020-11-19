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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الإثيوبي يتطاول على مدير منظمة الصحة العالمية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:24 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
هبه محمد
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أفادت فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، بأن الجيش الإثيوبي وصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بـ"المجرم".

وطالب الجيش الإثيوبي بإقالة مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، واتهمه بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

يذكر أن تيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيجراي، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

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