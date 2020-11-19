مصرع وإصابة 3 بحادث سير في قنا

لقي شابان مصرعهما، وأصيب طبيب أسنان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل أمام بنزينة "الجزيرية" بقنا.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل أمام بنزينة "الجزيرية" بقنا.وأسفر الحادث عن مصرع كل من: عنتر محمد صديق، 31 عامًا، وآخر مجهول، وإصابة بولا ثروت ميلاد، 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل.وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.