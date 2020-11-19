رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العرب يستوردون بـ110 مليارات دولار مواد استهلاكية وغذائية سنويا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي
دعاء أبو العزم
طباعة
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن "العالم العربي مهتم بتعزيز التعاون مع الجانب الروسي في موضوع الأمن الغذائي، ولهذه الغاية كانت هناك لقاءات بارزة مطلع الشهر الحالي بين اتحاد الغرف العربية ومجلس الأعمال العربي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، تم بموجبها توقيع العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون العربي الروسي في مجال الأمن الغذائي".

حديث حنفي جاء في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي -الروسي الذي عقد عبر "الفيديو كونفرنس"، بعنوان: "التعاون الروسي العربي في مجال الأمن الغذائي وفرص التجارة والاستثمار"، بتنظيم مشترك من مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية.

وقد حظي المنتدى بمشاركة شخصيات وخبراء بارزين من روسيا والعالم العربي، إلى جانب حضور بارز لصناع القرار والعديد من قادة الأعمال والشركاء التجاريين ذات الصلة.

وأكد حنفي أن "المنتدى يعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهو يأتي في إطار استمرار الجهود الدؤوبة التي ساهمت بشكل كبير في خلق فرص إضافية لصالح تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والعالم العربي، حيث يحرص مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية من خلال هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار حول آليات التعامل مع تداعيات وباء كورونا على الأمن الغذائي، إلى جانب تحديد فرص التعاون المستقبلية الجديدة بين الشركات العربية والشركات الروسية للمضي قدمًا في خدمة أهداف التنمية المشتركة".

وقال: "في العام الماضي تم تنظيم المعرض العربي الروسي في موسكو وقد حظي بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من العالم العربي وجمهورية روسيا الاتحادية، ومن المرتقب أن تستضيف إحدى الدول العربية المعرض العام المقبل، والذي يصب في مصلحة تعزيز التعاون العربي الروسي في شتى المجالات".

وشدد حنفي، على أن "المطلوب اليوم في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بناء تحالفات استراتيجية غير تقليدية للارتقاء بالتعاون إلى المستوى الذي يتماشى مع الظروف الراهنة، وهذا يتطلب البحث عن آليات عمل جديدة، مثل بناء موانئ وخطوط إمداد محورية في الجانبين العربي والروسي".

ولفت حنفي إلى أن "العالم العربي يستورد بقيمة 110 مليارات درلار سنويا من المواد الاستهلاكية والغذائية، نصيب روسيا منها محدود، ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على رفع حجم حصة روسيا في هذا المجال، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة".

موضوعات متعلقة

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

من برج الحوت لـunfollow: قصة خناقة عمرو دياب ودينا الشربينى

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

وفاة الفنان فايق عزب

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

بلجيكا تجهز لحفلات أعياد الميلاد هذا العام في ظل كورونا

يونيسف تحذر من «جيل ضائع» بسبب كورونا

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

صدور كتاب «كصديق رائع يتذكَّر» فى نسخته العربية

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب