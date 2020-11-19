رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 1.6 مليار جنيه قيمة دعم نوفمبر الجاري

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:59 ص
وزارة التضامن
وزارة التضامن
ولاء جمال
طباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 14 مليون شخص، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار و573 مليون جنيه شهريًا.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن، بلغ مستفيدي الدعم "تكافل" 2 مليون و173 ألف و274 مستفيد حتى منتصف نوفمبر الجاري، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و239 ألف و732.

وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 358 ألفا و797 شخصا مستفيدا حتى منتصف الشهر الجاري، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ56 مليون حالة

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

وفاة الفنان فايق عزب

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

بلجيكا تجهز لحفلات أعياد الميلاد هذا العام في ظل كورونا

يونيسف تحذر من «جيل ضائع» بسبب كورونا

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

صدور كتاب «كصديق رائع يتذكَّر» فى نسخته العربية

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب