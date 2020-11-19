«التضامن»: 1.6 مليار جنيه قيمة دعم نوفمبر الجاري

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 14 مليون شخص، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار و573 مليون جنيه شهريًا.وبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن، بلغ مستفيدي الدعم "تكافل" 2 مليون و173 ألف و274 مستفيد حتى منتصف نوفمبر الجاري، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و239 ألف و732.وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 358 ألفا و797 شخصا مستفيدا حتى منتصف الشهر الجاري، وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.