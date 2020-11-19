انخفاض دعم الصعيد إلى 68% بعد تراجع معدلات الفقر بالوجه القبلي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي.وأوضحت - في اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية للتوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة - أنه بناء على ذلك تراجع الدعم المقدم لمحافظات الوجه القبلي من 71% إلى 68%.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، أن عدد المستفيدين من الدعم فى الوجه القبلي يصل إلى 1.98 مليون مواطن.وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يتجاوز 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 14 مليون شخص، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد على 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار و573 مليون جنيه شهريًا.