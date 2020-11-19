«مياه القناة» تبدأ إحلال خط السادات بالسويس

أعلن اللواء عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال إصلاح كسر خط طرد 400 مم من الزهر المرن والخاص بمحطة رفع صرف صحي "R1-R2" بنطاق حي المناخ ببورسعيد، وعند تلقي البلاغ أصدر تعليماته الفورية بسرعة الدفع بفرق الصيانة الفنية بالمعدات المطلوبة وسيارات الكسح وسيارة السيول للتواجد طول فترة الإصلاح، وقد تم التنسيق مع جميع المرافق العامة من غاز، وكهرباء، ومياه دون التأثير على مناطق الخدمة، وتم الانتهاء من إصلاح الكسر خلال فترة وجيزة، تحت إشراف العميد أيمن خيري، رئيس قطاع مياه بورسعيد.وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم البدأ في عملية الإحلال والتجديد للخط الرئيسي الخادم لمنطقة السادات والمساكن بكفر حودة بقطاع محافظة السويس، أقطار 6 و10 و12 و16 بوصة عمق من 1 إلى 6 متر بعدد 50 مطبق خرساني وبطول 1700 مترًا، و204 غرف تفتيش خاصة بمساكن السادات، كحل جزري لمشاكل الطفح المتكررة ولزيادة التصرفات الاستيعابية التي تؤدي لارتفاع منسوب مياه الصرف بالبيارات، حيث تتم هذا الأعمال تحت إشراف شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتمويل من محافظة السويس.وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير بشبكة حي الأربعين بمحافظة السويس بمدخل منطقة كفر حودة أمام السكة الحديد، وقد تم تغير غطاء إحدى البيارات المكسورة حفاظا على أرواح المارة من المواطنين، مضيفا أن أعمال الملس والتطهير للشبكات مازالت مستمرة في عدة مناطق بمحافظات القناة.وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوي عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.