رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة» تبدأ إحلال خط السادات بالسويس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
جريدة الدستور
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
أعلن اللواء عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء تماما من أعمال إصلاح كسر خط طرد 400 مم من الزهر المرن والخاص بمحطة رفع صرف صحي "R1-R2" بنطاق حي المناخ ببورسعيد، وعند تلقي البلاغ أصدر تعليماته الفورية بسرعة الدفع بفرق الصيانة الفنية بالمعدات المطلوبة وسيارات الكسح وسيارة السيول للتواجد طول فترة الإصلاح، وقد تم التنسيق مع جميع المرافق العامة من غاز، وكهرباء، ومياه دون التأثير على مناطق الخدمة، وتم الانتهاء من إصلاح الكسر خلال فترة وجيزة، تحت إشراف العميد أيمن خيري، رئيس قطاع مياه بورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم البدأ في عملية الإحلال والتجديد للخط الرئيسي الخادم لمنطقة السادات والمساكن بكفر حودة بقطاع محافظة السويس، أقطار 6 و10 و12 و16 بوصة عمق من 1 إلى 6 متر بعدد 50 مطبق خرساني وبطول 1700 مترًا، و204 غرف تفتيش خاصة بمساكن السادات، كحل جزري لمشاكل الطفح المتكررة ولزيادة التصرفات الاستيعابية التي تؤدي لارتفاع منسوب مياه الصرف بالبيارات، حيث تتم هذا الأعمال تحت إشراف شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتمويل من محافظة السويس.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير بشبكة حي الأربعين بمحافظة السويس بمدخل منطقة كفر حودة أمام السكة الحديد، وقد تم تغير غطاء إحدى البيارات المكسورة حفاظا على أرواح المارة من المواطنين، مضيفا أن أعمال الملس والتطهير للشبكات مازالت مستمرة في عدة مناطق بمحافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوي عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ56 مليون حالة

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

«الوزراء» عن غلق المساجد بسبب كورونا: «إجراء استباقي»

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

فايق عزب و«مارسا».. تفاصيل الأيام الأخيرة

وفاة الفنان فايق عزب

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

دراسة: لقاح صيني معطل لـ«كورونا» يحفز الاستجابة المناعية

كندا تريد التبرع بقسم من حصتها من لقاحات كورونا لدول فقيرة

بلجيكا تجهز لحفلات أعياد الميلاد هذا العام في ظل كورونا

يونيسف تحذر من «جيل ضائع» بسبب كورونا

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

صدور كتاب «كصديق رائع يتذكَّر» فى نسخته العربية

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب