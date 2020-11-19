السماح لـ110 بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ110 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية.وبحسب القرارات، يؤذن لـ44 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما يؤذن لـ66 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.