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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السماح لـ110 بالتجنس بجنسيات أجنبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
محمود توفيق
محمود توفيق
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ110 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية.

وبحسب القرارات، يؤذن لـ44 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما يؤذن لـ66 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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