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مصر

الأحد.. فتح باب حجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 22-11-2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة).

وسيتم التقدم على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع (www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفًا أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2: 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2).

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