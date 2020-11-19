موسكو: عودة 128 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 128 لاجئا (منهم 38 امرأة و65 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية سوريا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر المركز الروسي في بيان اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.