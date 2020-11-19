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الثقافة

القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للطفل.. غدا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
جمال عاشور
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يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، غدا الجمعة، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الاحتفال في الرابعة عصرا بورش حكي (مكتبة علا حمروش - مكتبة كامل الكيلاني) عن حق الطفل في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم ونبذ العنف وعدم التمييز، ثم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية (رسم حر يعبر الطفل بالرسم عن أحلامه وما يتمناه في الحياة - ورشة أورجامي- ورشة بوكيه ورد اهداء للطفل).

تعقبها ندوة عن حقوق الطفل مع الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى (عن نبذ العنف وعدم التمييز بين الأطفال وحق الطفل في اللعب والحياة).

ويختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الفنية فيقدم الأراجوز معلومات عن اليوم العالمي للطفل، واستعراضات فنية لفرقة أطفال الحديقة، وفقرة الساحر.

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