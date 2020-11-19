انطلاق إعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب للمصريين بالخارج

انطلقت صباح اليوم الخميس، انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج.وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى لها، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، الخاصة بالنظام الفردى، حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فيها اعتبارا من اليوم الخميس وغدا الجمعة.وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة تبدأ من خلال قيام الناخب بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات "www.elections.eg" من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.وتستقبل اللجان الانتخابية لمجلس النواب في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية والبالغة عددها 140 لجنة في 124 دولة؛ خطابات التصويت من المصريين في الخارج.وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا في ماراثون انتخابات مجلس النواب، وطباعة بطاقه إبداء الرأي، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد.ويدخل الناخب المتواجد في الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السري الذي سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقًا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت.ويبدي الناخب رأيه في بطاقة الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقررة للدائرة التى ستجري فيها جولة الإعادة.ويضع الناخب بطاقه إبداء الرأي في مظروف صغير ولا يدون عليه أي بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنًا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).