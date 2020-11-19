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محمد العسيري

حوادث

محاكمة مسؤولين بـ«صحة أسيوط» لصرف حوافز لغير المستحقين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تسلمت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أوراق القضية رقم 47 لسنة 62 قضائية عليا، المحالة من النيابة الإدارية، بإحالة مديري الشئون الوقائية والرعاية الأساسية وطب الأسنان الوقائي ومراجع الماهيات ووكيل الحسابات بمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف والقيادة لغير المستحقين وبدون وجه حق.

كشفت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية بأن وافق على صرف حافز إشراف وقيادة للمحال الثاني من ميزانية الإدارة الصحية بديروط رغم عدم تبعيته لتلك الإدارة وعدم استحقاقه الحافز مما ترتب عليه تقاضيه 29239 جنيها بدون وجه حق.

ووافق على صرف حافز قيادة للطبيبة نرغم عملها مديرًا للإدارة الصحية بديروط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون المهن الطبية مما ترتب عليه صرف 4146 جنيها لها دون وجه حق.

وأكدت النيابة الإدارية أن مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن اصطنع تقارير مزورة تفيد مروره على وحدات الأسنان الصحية بديروط بالمخالفة للحقيقة واستخدم خاتم الإدارة الصحية بديروط لوصم تلك التقارير الوهمية.

وتقاضى المحال مبلغ 29239 جنيها حافز إشراف وقيادة دون وجه حق، وزاول مهنة الطب بعيادته الخاصة طيلة عمله مديرًا لإدارة الطب الوقائي بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظيفة.

وتبين من أوراق القضية أن مراجع ماهيات بالإدارة الصحية بديروط وع وكيل الحسابات خالفا التعليمات والقواعد المالية وأهملا في عملهما مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن صرفا بدل قيادة وإشراف للمتهم الثاني رغم عدم استحقاقه للصرف بالمخالفة لأحكام قانون شئون المهن الطبية.

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