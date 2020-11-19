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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القبلة

«الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة المساجد وتعقيمها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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تواصل وزارة الأوقاف حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع مديرياتها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، غدًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، رئيس قطاع المديريات الإقليمية، في تصريح له اليوم الخميس، إن العاملين بالوزارة يواصلون حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار الاهتمام ببيوت الله، معنى ومبنى، تعظيمًا لشعائر الله، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح ياسين أن الجميع يشارك في حملة الأوقاف سواء من العاملين أو غيرهم من عمار بيوت الله عن طريق المشاركة المجتمعية، وأن الجميع يعمل ويشارك في الحملة بجد وإخلاص يقينًا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله (عز وجل)، والاعتناء بنظافتها من صالح الأعمال، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)، ويقول النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا)، والوزارة لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد قال، في وقت سابق من خلال أحد البوستات على مواقع التواصل: "إذا كنت تحب بيت الله فحافظ على بقائه مفتوحًا والتزم بالإجراءات"، كما حذرت الوزارة في بيان سابق جميع العاملين بها والمتعاملين معها بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها وجميع المصلين من عدم الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه الكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدى للكمامة.

وقالت الوزارة إن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

كما تؤكد على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه، وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

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