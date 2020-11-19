«الصحة العالمية» تستعرض مستجدات كورونا بعد قليل

تعقد منظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا عبر الفيديوكونفرانس، حول التطورات الأخيرة ومستجدات جائحة كورونا (كوفيد- 19)، يشارك فيه 3 وزراء للصحة من ثلاثة بلدان، هي تونس والبحرين وباكستان، مع المدير الإقليمي للمنظمة.حيث يشارك في المؤتمر فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، والدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.