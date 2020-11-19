3888 إصابة بكورونا في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لوافدين من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 3888 حالة.وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد19-" القول، إن الحالات الجديدة هي ثلاث من المملكة المتحدة وحالة واحدة من كل من ألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وإسبانيا.وقد تعافى من مرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، 3742 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 86 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.