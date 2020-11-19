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كوب من القهوة يوميا أثناء الحمل يزيد من خطر ولادة طفل ميت

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تشير الأبحاث إلى أن تناول فنجان واحد فقط من القهوة يوميا أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإملاص (ولادة وليد ميت).

وبحثت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 1000 امرأة حامل، بما في ذلك 290 منهن ولدن أطفالا موتى، في تناول الكافيين يوميا.

وتم ربط كل 100 ملج من الكافيين يوميا أثناء الحمل، أي ما يعادل أقل من كوب واحد من القهوة المفلترة، بزيادة خطر حدوث ولادة طفل ميت بنسبة 27%.

ويُعتقد أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية في المشيمة، ما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجنين.

ويتخلص الأطفال في الرحم من الكافيين بمقدار ثلث سرعة أمهاتهم في ذلك، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وعلى غرار الكحول، يختلف الخبراء حول ما إذا كان بإمكان النساء الحوامل تناول الكافيين بأمان.

وقد تكون مشروبات الطاقة ضارة بشكل خاص، مع خطر ولادة جنين ميت أعلى بنسبة 85% إذا شربت المرأة 100 ملج من مشروبات الطاقة يوميا مقارنة بعدم تناولها على الإطلاق، بينما يبدو أن تناول 100 ملج من القهوة سريعة التحضير يوميا يزيد من المخاطر بمقدار الثلث.

ويكون الخطر أعلى بما يقارب الربع بالنسبة للمشروبات الغازية، بينما أشارت النتائج إلى أن الشاي لم يرتبط بالإملاص خلال الدراسة.

وقال البروفيسور ألكسندر هيزيل، المؤلف الأول للدراسة ومدير مركز تومي لأبحاث صحة الأم والجنين في جامعة مانشستر: "هذا خطر ضئيل نسبيا، لذلك لا ينبغي أن يقلق الناس بشأن فنجان القهوة العرضي، ولكن دراستنا وجدت أنه حتى كمية صغيرة نسبيا من الكافيين يوميا مرتبطة بخطر أكبر للإملاص.

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