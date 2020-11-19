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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3938 إصابة جديدة و117 وفاة بكورونا في بلغاريا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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سجلت بلغاريا 3 آلاف و938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 117 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 75 ألفا و526 حالة، من بينهم 5 آلاف و629 تم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات و313 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، مضيفة أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تعافى 944 شخصا.

وشهدت العاصمة (صوفيا) أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وفارنا ثم استارا زاجورا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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