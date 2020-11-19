13.3 ألف إصابة جديدة و257 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 13 ألفا و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 583 ألفا و510 حالات.وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس - إن حالات الإصابة الجديدة (بكوفيد-19) تشمل 539 طفلا و673 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 257 حالة وفاة فيما تماثل 7 آلاف و400 شخص للشفاء وانتقل 1531 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زابوريزهيا تليها تشيركاسي.