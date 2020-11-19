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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات «النواب» للمصريين بالخارج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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انطلقت صباح اليوم الخميس، انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج، والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وتجرى الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

وكانت وزارة الخارجية قد دعت المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وفى السياق ذاته.. استكملت البعثات الدبلوماسية بالخارج استعداداتها لتلقي الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 في الساعة الـ 9 مساءً ( بالتوقيت المحلي لكل دولة).

كما تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

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