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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

على رأسها الشيكولاته.. 2.4 مليار يورو قيمة صادرات إيطاليا لمصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
الشيكولاته
الشيكولاته
أ.ش.أ
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ذكر تقرير صادر عن وكالة التجارة الإيطالية، أن الصادرات الإيطالية لمصر بلغت 2.4 مليار يورو في العام الماضي 2019، وتشمل البنود الرئيسية التي تم تصديرها لمصر الماكينات والقطاع الكهربائي والإلكتروني ومنتجات تكرير النفط والكيمياويات وماكينات شغل المعادن، بينما تمثل السلع الاستهلاكية والتصنعية ما يقرب من 17 % وصناعة الأغذية والزراعة 4.6 % من إجمالي الصادرات.

وأوضح التقرير أن صناعة الغذاء تشكل مكونا هاما في التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا، وأن صادرات صناعة الغذاء الإيطالية لمصر سجلت زيادة ملحوظة عامي (2018 و2019) حيث بلغت 48.5 مليون يورو عام 2019، في حين سجلت 39 مليون يورو في العام 2018، فيما بلغت قيمة صادرات صناعة الغذاء الإيطالية للقاهرة 33 مليون يورو في يوليو الماضي بزيادة تقدر 42 % مقارنة بيوليو 2019، وذلك على الرغم من تباطؤ التصدير بشكل عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد التقرير أن أهم السلع المصدرة لمصر عام 2019 كانت الشوكولاته حيث صدرت روما للقاهرة، بما قيمته 8.8 مليون يورو عام 2019 بزيادة تقدر بحوالي 24 % وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول في منطقة شمال أفريقيا، وأن الأشهر السبعة الأولى من هذا العام شهدت نموا مذهلا في تصدير الشوكولاته إلي مصر بنسبة زيادة 139 % بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتصل إلى 6.3 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا صدرت المعجنات والكيك والبسكويت إلى مصر بما يقدر بـ 5ر6 مليون يورو، وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول لروما مناصفة مع المغرب في منطقة شمال أفريقيا، بينما تم الحفاظ على الأداء الجيد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حيث تم تصدير ما قيمته 7ر3 مليون يورو من المعجنات والكيك والبسكويت للقاهرة.

ونوه التقرير إلى أن تصدير القهوة للقاهرة شهد نموا كبيرا بقيمة 5.9 مليون يورو بزيادة تقدر بـ 20 % عن عام 2018،وبهذا تحتل مصر المرتبة 43 من العملاء الإيطاليين والشريك الأول إلي جانب المغرب في شمال أفريقيا، وأن الأشهر السبعة الأولى من هذا العام شهدت تصدير إيطاليا لمصر منتجات محضرات الخضار والفاكهة والمكسرات بقيمة تبلغ 4.7 مليون يورو ومنتجات الألبان بقيمة تبلغ 1.9 مليون يورو.

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