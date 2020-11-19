رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تكشف مخاطر قناة اسطنبول

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو
منار أحمد
طباعة
أثار مشروع إنشاء قناة اسطنبول المائية التي تنوي شركات قطرية وأخرى مملوكة لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، وزير المالية السابق، الاستثمار فيها، الكثير من الجدل في أوساط المعارضة التركية التي أعلنت عن رفضها لذلك المشروع.

وأعربت المعارضة التركية وخاصة أكرم إمام أوغلو، عن رفضهم لإنشاء قناة اسطنبول، بقرار وزارة الداخلية التركية الذي ينص على إجراء تحقيقات مع مرشح المعارضة الفائز مرتين برئاسة بلدية كبرى مدن البلاد، وذلك على خلفية رفض إمام أوغلو مشروع الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يُعرف إعلاميًا بـ "قناة اسطنبول" المائية.

وجدد كبير مستشاري رئيس البلدية، الذي يدير أيضًا مكتب علاقاته العامة، معارضة إمام أوغلو لشق قناةٍ مائية بديلة من مضيق البوسفور الذي يُعد الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا والذي يقسّم اسطنبول لمنطقتين بين البحر الأسود ومرمرة.

ويمكن أن تتعرض القناة لمخاطر جسيمة حال وقوع زلزالٍ محتمل، لأنها تقع على مسافة تبلغ 11 كيلومترًا من خط الصدع الزلزالي الذي يمرّ عبر بحر مرمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنشاءها سيؤدي أيضًا لتدمير 17 مليون متر مربع من المواقع الأثرية التي تقع فيها كهوف وتتواجد فيها حيوانات برية، وهذه كلها أسباب تجعل إمام أوغلو يرفض هذا المشروع بشدّة"، وفق فضائية "العربية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

بلجيكا تجهز لحفلات أعياد الميلاد هذا العام في ظل كورونا

يونيسف تحذر من «جيل ضائع» بسبب كورونا

الصين تستعيد 68 قطعة أثرية من بريطانيا

حالتان جديدتان بكورونا فى صفوف منتخب كوريا

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

صدور كتاب «كصديق رائع يتذكَّر» فى نسخته العربية

اليوم.. انطلاق فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب

«رياح كامينو» تكشف الغموض حول مخطوطات نادرة مسروقة