إيران: العقوبات الأمريكية الأخيرة نتيجة «يأس وإحباط»

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد بلاده هي نتيجة "يأس وإحباط".ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول إن "إجراءاتهم هذه تأتي من منطلق يأسهم وإحباطهم، إن أمريكا تسعى بالعقوبات الجديدة للإيحاء بأن سياسة الضغوط القصوى تسفر عن نتيجة، إلا أن الجميع يعلم مدى فشلهم".وفرضت الولايات المتحدة أمس حزمة عقوبات جديدة استهدفت عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران.كما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك المزيد من العقوبات تنتظر إيران خلال الأسابيع المقبلة.وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، إضافة إلى رفع الحظر التسليحي.وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تُرجع واشنطن الأمور إلى ما كانت عليه وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.