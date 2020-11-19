بريطانيا تعلن أكبر استثمار عسكري منذ الحرب الباردة بعد «البريكست»

أعلنت بريطانيا أنها تنوي تنفيذ أكبر استثمار في قواتها المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة رغم أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية في إطار سعي الحكومة لتحديد معالم دورها على المسرح العالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).ويريد رئيس الوزراء بوريس جونسون رسم دور لبريطانيا كإحدى القوى الرئيسية في عصر ما بعد التعاون العالمي والتجارة الحرة يدعمها جيش حديث يمتلك أحدث العتاد والقدرات الإلكترونية.وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، لتحديد الخطوط العامة لما توصلت إليه أكبر مراجعة للسياسة الخارجية والدفاع منذ ثلاثة عقود، سيعلن جونسون تخصيص 16.5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) إضافية للجيش خلال السنوات الأربع المقبلة.وتقل الميزانية الدفاعية قليلا الآن عن 42 مليار جنيه إسترليني سنويا.