إصابات كورونا في سويسرا ترتفع لـ 280.6 ألف والوفيات 3765

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 280 ألفا و648 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3765 حالة، واستقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس عند 169 ألفا و100 من المصابين حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل نحو 38 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.