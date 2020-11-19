وزير مالية اليابان: قوة «الين» سببها ضعف «الدولار»

قال وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم الخميس، أمام البرلمان الياباني، إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية ولا اتجاهها في المستقبل.وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية، ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.وأشارت بلومبرج إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف ظهر اليوم - بالتوقيت المحلي لليابان - بسعر 79. 103 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس الماضي.