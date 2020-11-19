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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ما بين اللقاءات الثقافية والفنية عبر البث المباشر، والندوات العلمية، والعروض المسرحية٬ يحتشد اليوم الخميس 19 نوفمبر بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إليكم في نشرة الــ"الدستور" الثقافية.

ــ لليوم اليوم الثاني علي التوالي يواصل مؤتمر "أدب الطفل ورؤية مصر 2030" فعالياته في العاشرة صباح اليوم٬ بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الخامس بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية ــ كورنيش النيل.

ــ تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ بالتعاون مع مؤسسة الإبداع٬ في الواحدة ظهرا٬ ورشة عمل بعنوان "ضد المخدرات" يحاضر فيها كلا من الأخصائي النفسي دكتور أحمد فرج٬ والدكتورة حنان الشاذلي٬ معالج نفسي إكلينيكي متخصصة ومستشار علاج الإدمان.

ــ تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ في السادسة٬ فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب والمقام بساحة مركز الهناجر للفنون وتُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة بساحة الأوبرا الخارجية٬ ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

ــ يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة٬ محاضرة بعنوان "الفكر المتطرف أحد نواتج العمارة الصندوقيه المغلقة"٬ والتي تقدمها الدكتورة علا هاشم٬ وكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لشؤن الدراسات العليا والبحوث.

ــ تعقد بمكتبة المستقبل العامة٬ بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة جسر السويس٬ في السادسة٬ ندوة عامة بعنوان "إدارة الأزمات والمخاطر" والتي يحاضر فيها رأفت سلام، مستشار التغيير والتحول المؤسسي.

ــ يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الأسكندرية٬ في الثامنة٬ حفلا فنيا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة٬ حيث يتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي.

ــ تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الخامسة٬ ندوة بعنوان "البيئة والمخلفات الصلبة في مصر" والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس٬ ويديرها الدكتور حمدي هاشم خبير الدراسات البيئة.

ــ يعقد بمركز المصطبة للفلكلور بعابدين٬ في الثامنة٬ ندوة بعنوان "أهمية النقد للفنون البصرية وصلته بالمتلقى" ويتحدث فيها الناقد الفني مهاب عبد الغفار عن أثر الجماعات الفنية وفنانيها والتي قامت في مصر في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين.

ــ تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة٬ في الثامنة٬ افتتاح ليالي العرض المسرحي "الوصية" عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد٬ من تأليف أيمن سلامة٬ إخراج خالد جلال.يأتي العرض ضمن مبادرة "إعرف جيشك"، إنتاج فرقة المسرح القومى.

ــ يستقبل بيت السحيمي بشارع المعز٬ في السابعة٬ حفل للفنان علي المنسي وفرقته "كردان"، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية المتنوعة، يؤديها عدد من المطربين المتميزين.

ــ تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة٬ الملتقى الخامس عشر عشر للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون٬ حيث من المقرر عرض مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة للمشتركين بالمدرسة.

ــ يستقبل المركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في الخامسة٬ لقاء مفتوح لمناقشة المجموعة القصصية "صائد الثعالب" والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتبة ليليت فهمي، هذا ويتناول المجموعة بالنقد والتحليل كلا من الكاتبة أمل سالم٬ والناقد دكتور رضا عطية.

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